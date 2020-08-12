توافد السيدات على لجان منطقة ساقية مكي بالجيزة

شهدت لجان منطقة ساقيه مكي التابعة لدائرة محافظة الجيزة في الساعة الأخيرة من اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، إقبالا كبيرا من السيدات، اللاتي جئن للإدلاء بأصواتهن.

ووقفن أمام اللجان، ممسكات ورقة بها رقم لجنتهن، الذي حصلوا عليه من خلال المتطوعين الموجودين أمام بوابات اللجان، في انتظار دورهن، حيث يتم إدخال كل سيدة بمفردها للجنة منعا للتزاحم.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.