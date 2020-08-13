الإعاقة وكبر السن لم يمنعا "الدمايطة" من التصويت في انتخابات "الشيوخ"

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة دمياط إقبالا متزايدا في مسقط رأس المرشحين فحسب، مثل "السرو - الإبراهيمية القبلية - الركابية وكفر البطيخ" فيما عدا ذلك فتراوحت نسب التصويت بين المحدودة إلى المتوسطة وتصدرت النساء المشهد في لجان عدد من القرى، بينما كان الرجال وكبار السن هم أصحاب الحظ الأوفر في التصويت.

فيما قام شباب وبنات مديرية الشباب والرياضة وأحد الأحزاب بمساعدة الناخبين في استخراج أرقام اللجان للناخبين، ولعبت القبلية كلمة السر في التصويت حيث شهدت قرى المرشحين النسبة الأعلى في التصويت واختيار المرشحين وكانت القرى الأكثر تصويتا عن المدن، ولم تشهد اللجان على مدار اليومين ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا وذلك وفقا لتصريح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، لـ"الوطن" .

نرصد في التقرير التالي أبرز المواقف التي شهدتها لجان دمياط على مدار اليومين: فقد شهدت لجنة المعهد الأزهري بالمنطقة الأزهرية في دمياط توجه شيخ قعيد حضر على كرسي متحرك للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ساعده في ذلك أفراد الأمن والشباب منظمي اللجان الذين قاموا بإدخاله حيث حرص العجوز على الوصول للجنته بصحبة أحد أقاربه.

فيما شهدت لجان قرى الشيخ ضرغام وكفر حميدو دائرة مركز دمياط إقبالا كثيفا من الناخبين أمام اللجان بخاصة الشباب والرجال فيما وقفت السيدات طوابير للإدلاء بأصواتهن وتم توفير مقاعد للمرضى وكبار السن أمام اللجان.

وحرص الناخبون على التقاط الصور السيلفي داخل لجان مدينة السرو التي شهدت إقبالا كثيفا وبخاصة لجان حمزة السنباطي بالسرو مسقط رأس أحد المرشحين.

وفي مدينة دمياط الجديدة ساعد رجال الأمن كبار السن لدخول لجانهم الانتخابية، فيما توافد رجال العرب والسيدات على اللجان الانتخابية، وكانت السيدات الأحرص على ارتداء الكمامات الطبية.

كما نظمت السيدات طوابير الرجال في لجان جمصة وخرج رئيس اللجنة لتنظيم عملية التصويت داخل اللجنة كما ذهب ناخب حاملا طفلته على ظهره خلال دخوله اللجنة الانتخابية للتصويت.

كما شهدت لجان قرية أم الرضا بدائرة مركز كفر البطيخ لجنة 170 بمدرسة أم الرضا الابتدائية، إقبالا من الرجال حيث اصطحب البعض منهم أطفاله للجان الانتخابية.

وشهدت لجان حمزة السنباطي بمدينة السرو إقبالًا من السيدات اللاتي اصطحبن أطفالهن.

وفي اليوم الأول من الانتخابات شارك أحد ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، حيث حرص شاب في العقد الرابع من عمره على التوجه للجنته الانتخابية بمدينة السرو من أجل الإدلاء بصوته.

فيما توجه اثنان من المرضى في إحدى لجان الزرقا للتصويت في الانتخابات، وخرج لهما القاضي داخل سيارة الإسعاف ليدليا بصوتيهما.

ويبلغ عدد لجان دمياط 251 لجنة بنطاق محافظة دمياط، وتقدر الكتلة التصويتية بالمحافظة تقدر بنحو مليون و40 ألفًا و480 ناخبًا.