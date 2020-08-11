رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين 11 و 12 أغسطس 2020.

وأدلى رئيس الجامعة بصوته الانتخابي في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة اللوزي الثانوية بنات بمدينة دمياط، ورافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، التي تقع مقار لجانهم في محيط مدينة دمياط، حيث حرصوا على مرافقته خلال عملية الانتخابات انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجامعة لحث المجتمع الدمياطي للمشاركة في عملية انتخابات مجلس الشيوخ.

كما حرص عدد من طلاب الجامعة على مرافقة زملائهم لبث العزيمة والروح الوطنية لزملائهم الآخرين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية.