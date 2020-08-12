مسلم: "النخبة المنحنحة" طالبت ببقاء السيسي وزيرا للدفاع وعدم الترشح

وصف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، من طالبوا ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، قبل ترشحه للرئاسة في عام 2014 بـ"النخبة المنحنحة"، موضحًا أن تلك النخبة كانت ترى أن بقاء السيسي وزيرًا للدفاع أفضل من رئاسة الدولة، رغم أنه كان عليه إجماع شعبي كبير للغاية، "دول ناس بتتفلسف".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه أعجبه تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قرر تحرير سعر الصرف، وقال "إحنا كان قدامنا ترعة هنعديها بصعوبة ولو مكناش عديناها هنبقى قدام بحر عاوزين نعديه".

مسلم: صانع القرار في مصر دائما في "دوشة" بسبب كثرة التحديات

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن صانع القرار دائما ما يكون في "دوشة" طوال الوقت، من التحديات الضخمة الموجودة بالدولة، فضلًا عن أن هناك جهات تعمل على نشر الشائعات 24 ساعة، ما بين قنوات وسوشيال ميديا ولجان إلكترونية، تعمل على زعزعة وبث الخوف في قلوب المواطنين.

وأوضح مسلم أن السيسي عليه إجماع شعبي كبير، كما أن نجاحه الكاسح في الانتخابات بنسبة 97%، والتفاف الشعب المصري وراء اتخاذه القرارات الصعبة، "لو جه رئيس بنسبة 60% ما كانش هيقدر يأخذ القرارات الصعبة دي"، مؤكدًا أن السيسي أكد أكثر من مرة أن البعض نصحه بعدم اتخاذ قرارات معينة، خوفًا على شعبيته، لكنه أصر عليها لأنها في صالح الدولة المصرية.