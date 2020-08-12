"تنسيقية الشباب": ارتفاع ملحوظ لمشاركة النساء والشباب في انتخابات الشيوخ

واصلت غرفة العمليات المركزية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة العملية الانتخابية بمختلف اللجان في محافظات الجمهورية، عبر 1500 متابع منشرين في قرى ونجوع مصر.

ورصدت فرق المتابعة بغرفة العمليات، إقبالا أكثر من اليوم الأول، على التصويت، وارتفعت معدلات المشاركة بعد الساعة 5 من مساء اليوم، خاصة بعد انكسار درجة الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم، وزادت نسبة الإقبال من الشباب بشكل ملحوظ.

وأكدت غرفة العمليات، الارتفاع الملحوظ في تصويت السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الريفية ومناطق الوجه القبلي. وأن التصويت استمر بشكل منتظم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل محافظات الجمهورية.

وتلاحظ للمتابعين، استمرار بعض مرشحي الفردي في الدعاية الانتخابية خارج اللجان، ما يعد خرقا للصمت الانتخابي، لكن في المجمل كافة الخروقات لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو تغير اتجاهات تصويت المواطنين.