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أكبر معمرة بعد مشاركتها في الانتخابات: "بحب الريس.. وصوتكم أمانة"

كتب:

محمد عزالدين
09:42 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
الحاجة فهيمة

الحاجة فهيمة

قالت الحاجة فهيمة، أكبر معمرة في الشرقية، إنها شاركت في انتخابات مجلس الشيوخ، متابعة: "ربنا يخليكم عشان تعلو مصر، بحب مصر، وبحب اللي بيحب مصر، وبحب كل الدول العربية وربنا يحوش عنهم الإرهاب والقاتلين".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، "بحب الريس عبدالفتاح السيسي، وبحب التراب اللي بيمشي عليه، بحبه لأن راجل عرف قيمة بلده وشبابها، وعاوز يخلي كل الناس زي العسل، ربنا يخليه ويحفظه".

وتابعت: "عاوزة الشباب يروحوا الانتخابات، عشان يحافظوا على بلدهم، ويحافظوا على وطنهم، حفيدي وابني خادوني، وأنا مش بقدر أمشي، خدوني في العربية عشان الشباب يعرف إن فيه انتخابات صوتكوا أمانة".

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