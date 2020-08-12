عضو تنسيقية الأحزاب: مصر أمام عرس انتخابي والنتائج مرضية

قال الدكتور محمد درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد الانتخابي في يومه الثاني، كان يدعو للفخر، إذ أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، أعطت نموذج يحتذى به في أي مكان في العالم، في تنظيم انتخابات بشكل ديمقراطي وحيادي، ويستطيع المواطن يدلي يصوته كيفما شاء، ويختار من يمثله في مجلس الشيوخ.

وأشاد "درويش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بالإجراءات الاحترازية والتنظيم الذي جرى تطبيقه، والإجراءات التي اتخذت لضمان سلامة الناخبين من كل فئات المجتمع، لافتا إلى أن التنسيقية شكلت غرفة عمليات منذ 15 يوما، لمتابعة العملية الانتخابية بشكل مستمر.

ووجه الشكر لفئة الشباب، لمشاركتها في الانتخابات، كما وجه الشكر للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لمشاركتهم في الانتخابات، إذ أن العملية الانتخابية شهدت سلاسة ويسر، ولم تشهد تكدس أو زحام.

وأشار إلى أن محافظات الأقاليم والأرياف، شهدت نسبة كبيرة من المشاركة والحشد، بجانب محافظات الدلتا، مضيفًا: "مصر كانت أمام عرس انتخابي، وإن شاء الله النتائج مرضية".