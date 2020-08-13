المطربة دومينك حوراني: المنزل وقع علينا في انفجار بيروت وأنا وبنتي بخير

أعلنت المطربة اللبنانية دومينك حوراني حزنها الشديد لما حدث في بلدها من دمار أثر في نفوس الشعب اللبناني كله.

وقالت دومينك لـ"الوطن": الحمد لله أنا وابنتي بخير بعد الإصابات البسيطة التي حلت بنا بعد الانفجار وتدمير منزلنا، وجروحنا بسيطة أمام فظاعة ما حدث من دمار لبنان".

وأضافت دومينيك: "صعوبة الانفجار ما زالت حتى الآن عالقة في ذاكرتي، يوم صعب لن تمحوه الذاكرة بسهولة والحمد لله ربنا حافظني أنا وأسرتي بعد سقوط زجاج المنزل علينا ونحن في داخله".

وحدث منذ قليل انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية وراح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.