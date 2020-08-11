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محمود مسلم

مايا دياب تقدم الطعام لمتضرري تفجيرات لبنان

كتب:

ياسمين محمود
04:27 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مايا دياب

مايا دياب

أعلنت المطربة مايا دياب تقديمها الدعم الكامل لمتضرري تفجيرات لبنان.

ونشرت مايا صورا لها ولوالدتها داخل منزلهم وهما تقومان بطهي الطعام بكميات كبيره لتقديمه مساعدات للمتضررين.

وحرصت مايا دياب منذ بداية التفجيرات، على النزول لشوارع لبنان لتقديم المساعدات لمتضرري حادث التفجير.

ونشرت مايا عبر إنستجرام، صورا لها أثناء جولتها في شوارع لبنان وهي تساعد المتضررين وتكتب طلباتهم من أكل وشرب، مطالبة جميع من يستطيع المساعدة يبادر بها للنهوض بلبنان.

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