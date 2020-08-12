محمود مسلم يعدد أبرز تحديات تواجه الصحف: النسخ الورقية لن تندثر

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن التحديات التي تواجه الصحف الورقية، وكذلك المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الصحف الورقية لن تندثر، ولن تنتهي، وليس هناك وسيلة قادرة على إغلاق وسيلة أخرى، لكن المواقع الإلكترونية، تُحمل الصحف الورقية عبء مواكبة التطور. وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن المواقع الإلكترونية نفس محتوى الصحف الورقية، لكن وسيلة تقديم الخبر هي المختلفة فقط، فعالم المواقع كبير، والتطور فيه يحدث بسرعة تفوق الخيال.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن المؤسسات الصحفية التي لديها نسخة ورقية وموقع إلكتروني، دائما ما تعيش في تحدٍ، فمواصفات الجمهور مختلفة، وسمات جمهور الصحف الورقية ليست متشابهة مع جمهور المواقع الإلكترونية، كما أن طريقة تقديم الخبر في المواقع تختلف عن تقديمها في الورقي.

مسلم: الصحافة محظوظة بجيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بشكل بارع

وأوضح مسلم أنه من حُسن حظ الصحافة المصرية، أن هناك جيلا جديدا من الصحفيين، استطاع التفاعل مع التكنولوجيا بشكل يدعو للفخر والاعتزاز، ورغم أنه من الجيل الذي يميل للصحافة الورقية، فإنه يرى دائما أنه في تحد كبير، كون المواقع الإلكترونية قادرة على "لف العالم" في لحظة عبر السوشيال ميديا. وأكد أن الصحافة الورقية تواجه أصعب تحديات، مثل ارتفاع تكاليف الورق، وارتفاع أسعار الطباعة، وتراجع الإعلانات بشكل لافت، وهروب القراء للمواقع الإلكترونية، لأنه أرخص وأسهل وأبسط، والموبايل أصبح ينقل كل شيء للعالم أجمع، موضحًا أن التطورات في الصحافة الورقية كانت بطيئة، سواء في الطباعة أو جودة الورق، أو حتى في تطور الكتابة، وهناك تحد بين الحفاظ على الصحف الورقية وتطوير المحتوى.

مسلم: الصحف الورقية مُطالبة بتطوير محتواها من أجل جذب القراء

وتابع: "لازم يبقى فيه تطوير محتوى، مين اللي هيدفع فلوس في الوطن 3 جنيه، أو الأخبار أو الأهرام 3 جنيه عشان يقراه؟ إلا إذا كان فيه تطوير محتوى، وكمان فكرة القارئ اللي كان بيشتري 9 صحف يقرأهم بقت فكرة صعبة، سواء من الناحية الاقتصادية، أو من حيث الوقت، ومن حيث اشياء كثيرة جدا، احنا في وضع صعب ونتمنى أن ربنا يوفقنا".