محافظ المنيا: إقبال كبير على لجان الانتخابات بعد انتهاء راحة القضاة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن اللجان شهدت إقبالا كبيرا، خاصة بعد انتهاء فترة راحة القضاة، وذلك في جميع لجان المحافظة.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المحافظة عقدت أكثر من اجتماع مع الجهات المعنية والخدمية والوحدات المحلية وتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل سرادقات ومظلات وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار القاضي إلى أن المحافظة بها كتلة تصويتية عالية تصل لـ3.4 مليون مواطن له حق الانتخاب، مؤكدًا وجود إقبال واستجابة من المواطنين في كافة اللجان على مستوى المحافظة.