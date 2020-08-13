فقية دستوري: مجلس الشيوخ متوازن مع المجلس الأول ويقيم حياة ديمقراطية

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن مشهد وقوف الناخبين أمام اللجان الانتخابية، منتظرين دخولهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، كان مظهرا متحضرا ومشرفا للدولة المصرية في ضوء الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف "السيد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أول مجلس للشوري في عام 1981، كان يكلف إيرادات الدولة مليونا ونصف مليون جنيه، وظل كذلك حتى عام 2011، وهو له أهمية كبرى في تعزيز الحريات وإثراء الحياة السياسية وتحسين الحياة التشريعية المصرية، موضحا أن مجلس الشيوخ الجديد لا يعد ازوداجية في التخصص بينه وبين البرلمان، وليس تكرارا أو زيادة في أعداد النواب فحسب، ولكنه باختصاصات مختلفة ومجلس ثان متوازن مع المجلس الأول لإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

وأكد أن المجلس من شأنه توسيد مفهوم الديمقراطية وإسناد مهام جديدة للمجلس كونه مختص ومسؤول عن ذلك، ويأتي إسناد الشئ لأهله أمر حتمي لتعزيز وتعميق الديمقراطية لتصل إلى درجات عليا، مشيرا إلى أن أعمق شئ في الديمقراطية وأوسعها شأنا هو لجوء مجلس النواب بقوانينه وتشريعاته إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي وإضفاء صبغة الجدية والأهمية ورفعه القوانين.