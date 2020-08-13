شهود عيان: نجاة سائقي معدية الرياح التوفيقي.. والإنقاذ النهري يبحث عن الغرقى

قال شهود عيان لـ"الوطن"، إن سائقى المعدية التى غرقت منذ قليل بالرياح التوفيقى، أمام قرية دمشلى بكوم حمادة، ما بين محافظتى البحيرة والمنوفية، خرجا منذ قليل من المياه، فى الوقت الذى غرق آخرين داخل سياراتهم التى كانت بالمعدية.

وكانت معدية بالرياح التوفيقى تقل سيارات ومواطنين، غرقت أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقى، تقل ٣ سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهرى على ضفتى الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.