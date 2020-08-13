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غرق معدية بالرياح التوفيقي في البحيرة.. والبحث عن مفقودين

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أحمد حفنى
02:41 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
غرق معدية بالرياح التوفيقى

غرق معدية بالرياح التوفيقى

أبلغ أهالي البحيرة والمنوفية، منذ قليل، بغرق معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.

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