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الصور الأولى من موقع حادث غرق معدية الرياح التوفيقي

كتب:

أحمد حفنى
03:15 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
غرق معدية بالرياح التوفيقى

غرق معدية بالرياح التوفيقى

أكدت مصادر بالحماية المدنية، أنه جار البحث عن غرقى كانوا على معدية غرقت بمياه الرياح التوفيقي، فى الوقت الذى أعلنت فيه المستشفيات القريبة من موقع الحادث حالة الطوارئ، لاستقبال أى ضحايا يتم انتشالهم من المياه.

وتنشر "الوطن" الصور الأولى لغرق المعدية التى كانت تقل 3 سيارات على الأقل، وتجمع الأهالى على ضفتى الرياح، انتظارا لخروج الغرقى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد غرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.

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