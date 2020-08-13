أحمد موسى: رمضان صبحي ارتكب جريمة في حق نفسه ويجب إزالة صوره من الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على رحيل لاعب الأهلي رمضان صبحي لنادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يقف على أي لاعب ويصنع النجوم وليس العكس، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل إلى الأهلي مقابل 13 ألف دولار، ويرحل بملايين الجنيهات الأسترليني، وبمجرد ارتدائه قميص الأهلي يصبح له اسم.

وقال "موسى" خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأهلي صنع نجومًا عديدة، وعندما رحلوا عنه اختفوا ولا نعلم عنهم شيئًا، موضحًا أنه حتى إذا رحل اللاعب عن القلعة الحمراء مقابل الملايين، سيخسر الكثير من حب ملايين الجماهير والشهرة البطولات والاحترام.

وواصل قائلا: "هفضل أحب الأهلي وأحب اللي يحبه وأسانده، واللي بيخسر الأهلي بيخسر كثير جدًا على رأسها الجمهور والاسم".

وأوضح موسى أن الأهلي صنع لرمضان صبحي ولغيره ثمنا وقيمة وصنع نجوميتهم، مشيرًا إلى أننا فوجئنا برحيله على الرغم من توصل النادي لاتفاق مع ناديه، مضيفًا أنه لو رحل 40 لاعبًا مثل رمضان صبحي لن يتأثر الأهلي برحيلهم.

وقال موسى، إن النادي الأهلي باسمه وتاريخه وجمهوره الكبير أفضل من ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي ارتكب جريمة في حق نفسه بالرحيل عن النادي الأهلي.

وأضاف موسى: "رمضان لا يذكر بالنسبة للنادي الأهلي، وأطالب بإزالة صوره من داخل النادي، وخسر كثير رغم ملايين الجنيهات التي سيحصل عليها".

وأكد "موسى" أن رمضان صبحي خسر كثيرًا برحيله عن النادي الأكبر في الشرق الأوسط، ولن نتحدث عنه مرة أخرى سواء بالخير أو الشر، لأنه أصبح ماضيا لا يُذكر.

واستكمل أن الأهلي اليوم احتفل بالإنجاز العظيم الذي حدث بافتتاح الاستاد الجديد، مطالبًا الجمهور بنسيان رمضان صبحي ومحو أي ذكرى له، والتركيز فقط مع فرحة الاستاد.