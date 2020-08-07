تقرأ في "الوطن" غدا.. رمضان صبحي يشعل الأهلي ويغيب عن التدريب

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة.. إشادة جديدة من "الصحة العالمية": مصر لم تتعرض للانهيار في مواجهة "كورونا".. "جبور": "السيسي" من الرؤساء القلائل المهتمين بالصحة.. و"صفر إصابات" في القليوبية لأول مرة.

كما تقرأ.. رمضان صبحي يشعل الأهلي ويعيب عن التدريب ويطلب الرحيل لتأمين مستقبله.. وإصابة "الشيخ" تزيد من أوجاع "فايلر".

كما تقرأ.. ماراثون "الشيوخ" ينطلق في الخارج غدا.. وطواريء بـ"الخارجية".. بدء "الصمت" اليوم... و"الوطنية للانتخابات": غرامة من 10 لـ 100 ألف جنيه على المخالفين.