إنشاء برنامج الجيولوجيا الهندسية بكلية علوم الأرض بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الجيولوجيا الهندسية، كبرنامج دراسي جديد بكلية علوم الأرض (برنامج خاص بمصروفات).

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية البرنامج باعتباره الوحيد في مصر الذي يمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض (تخصص الجيولوجيا الهندسية)، لافتا إلى أنّه سيتولى التدريس في البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من كليات علوم الأرض والعلوم والهندسة، كما أنّ نظام الدراسة المتبع بالبرنامج هو الساعات المعتمدة، ويقبل البرنامج طلاب شعبتي العلوم والرياضيات.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ البرنامج يهدف لإعداد الدراسات الجيولوجية والتقنية الجيولوجية السطحية وتحت السطحية، التي تعد الأساس للخطط الإنشائية الهندسية وللمدن الرئيسية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، وتحديد أنسب المواقع لإنشاء السدود والأنفاق والمناجم ومد الطرق البرية وإنشاء المطارات وإقامة الموانئ، ودراسة وتقييم الخصائص الهندسية لمواد البناء، والمشاركة في تقييم المخاطر البيئية للإنشاءات المقامة الحالية و المستقبلية.

يذكر أنّ الدكتور منصور أكد أنّ البرنامج يتيح فرص عمل للخريجين في عدد من المجالات، كالمحاجر والمناجم وشركات البترول والإسمنت والحراريات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجالات الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية، وكذلك شركات الإنشاءات والاستشارات الهندسية والطرق والكباري والتخطيط العمراني.