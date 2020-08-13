السفير الأسبق ببيروت: مصر حريصة على استقرار لبنان

قال محمد بدر الدين، سفير مصر الأسبق لدى لبنان، إن الأخير يعاني من اختناق سياسي ومشكلات عميقة في الاقتصاد.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الأوضاع في لبنان بالغة الصعوبة والدقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة دوما على أمن واستقرار لبنان، وتنظر إليها على أنها من المحطات الرئيسية في الأمن العربي.

وشدد على أن مصر لا تحاول استغلال أي طائفة لبنانية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الأطراف العربية والدولية التي قدمت مساعدات لإغاثة الشعب اللبناني.

وتابع: هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري واللبناني، لافتًا إلى وجود علاقات تاريخية ومصاهرات وعلاقات ثقافية بين البلدين.

وأشار إلى أن الاختلافات الدينية في المجتمع اللبناني جزء من النسيج العربي، موضحًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم التي تربطها علاقات عميقة ووثيقة مع كل الطوائف اللبنانية.

وأوضح أن الجسر الجوي تعبير عن حرص مصر على تقديم كل العون للشعب اللبناني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها على خلفية انفجار بيروت.