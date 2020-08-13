مصر للطيران تسير 28 رحلة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها ستسيّر 28 رحلة طيران دولية وداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتقل جميع هذه الرحلات نحو 3000 راكب من جنسيات مختلفة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنّ الرحلات الـ28 ستنطلق بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، ورحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخليتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.