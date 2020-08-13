رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تسير 28 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:16 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة جوية دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة جوية دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها ستسيّر 28 رحلة طيران دولية وداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتقل جميع هذه الرحلات نحو 3000 راكب من جنسيات مختلفة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنّ الرحلات الـ28 ستنطلق بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، ورحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخليتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

اقرأ المزيد:

مصر للطیران تسيّر غدا 28 رحلة جوية دولية تقل 3000 مسافر

مصر للطیران تسير 21 رحلة طيران دولية وداخلية اليوم

مصر للطیران تسير 24 رحلة لنقل 2300 مسافر غدا

غدا.. مصر للطیران تطلق 22 رحلة

مصر للطیران تعلن تيسير 24 رحلة على متنها 2600 مسافر غدا

مصر للطیران تعلن زيادة أعداد رحلاتها غدا لـ38

مصر للطیران تسير 31 رحلة جوية اليوم

مصر للطیران توقف إصدار تذاكر سفر داخلية لحاملي التأشيرات السياحية

مصر للطیران تسير 21 رحلة دولية وداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

"مصر للطیران" تسير غدا 25 رحلة جوية تقل 2500 راكب