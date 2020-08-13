روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

سجل المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أكثر من 5 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد-19".

وبحسب بيانات المركز - التي نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس - فإن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بمقدار 5 آلاف و57 حالة في اليوم السابق، وأن إجمالي عدد الحالات في البلاد قد وصل 907 آلاف و758 حالة.

ووفقا لبيانات المركز، فإن الارتفاع في حالات الإصابة اليومية لم يتخط نسبة 0.6% خلال الـ11 يوما الأخيرة.

وسجل نحو 692 حالة جديدة في العاصمة موسكو و162 حالة في منطقة سفيردلوفسك و160 حالة في منطقة سانت بطرسبرج، و148 حالة في منطقة موسكو، و130 حالة في منطقة نيجني نوفجورود.

ويخضع نحو 175 ألفا و978 شخصا للعلاج بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.