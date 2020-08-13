رئيس الوزراء يُكلف بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، وذلك تزامنا مع الإعداد لأول اجتماع للجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار.

وأكد "مدبولي"، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الحكومة ترحب بكل الاستثمارات الجديدة التي تضخها الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة بمصر في مجالات البنية الأساسية، ولا سيما في مجال الكهرباء والطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل أية معوقات أمام المستثمرين، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تيسير سبل ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التنموية المختلفة.