بعد حديث مدبولي.. ماذا يعني إعادة هيكلة الوزارات والهيئات؟

في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري، طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزراء، بضرورة عدم إنشاء أي هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات، حتى الانتهاء من أعمال الهيكلة، مشيرا إلى أن هناك نحو 9 وزارات جرى الانتهاء من هيكلتها، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري، ويجرى العمل حاليا للانتهاء من باقي الوزارات أسوة بذلك.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك مجموعة عمل جرى تشكيلها، للقيام بهذه المهمة، التي نستهدف منها وضع اختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، سعيا لقيام كل وزارة وجهة بالأعمال المكلفة بها بالسرعة والدقة المطلوبة، مع تحقيق الترشيد في الإنفاق.

أستاذ اقتصاد: إعادة الهيكلة تعمل على القضاء على الروتين ومنع الفساد

الدكتور علي عبدالرؤف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، خطة بدأت الدولة المصرية العمل عليها منذ عدة سنوات، بهدف تحسين الأداء الإداري في مصر، وتسهيل مسيرة الإجراءات الرسمية.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن خطوة الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الوزارات، تأتي تمهيدًا لتطبيق مشروع "البنية الرقمية"، الذي يجري العمل عليه، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة، تعني إعادة بناء اختصاصات ومهام الوزارات، التي ربما تشهد دمج وزارات، لأنه منذ سنوات، يتم الحديث عن الرغبة في خفض عدد الوزارات، ففي مصر ما يقرب من 30 وزارة بينما في الدول الكبرى مثل ألمانيا وأمريكا، لا تتعدى الـ16 وزارة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن خطوة إعادة الهيكلة تعمل على القضاء على الروتين، وخفض المشكلات، ومنع الفساد والرشوة، موضحا أن عملية الهيكلة تتم بواسطة مؤسسات كبرى متخصصة في عمليات إعادة الهيكلة والبناء الإداري.

خبير تخطيط: إعادة الهيكلة تساهم في تطوير النظام الإداري

بينما قال الدكتور محمد عبدالرحمن خبير التخطيط الإداري، إن هيكلة الوزارات، تعني إعادة تنظيم طبيعة العمل واختصاصات كل وزارة، بحيث تتناسب مع رؤية الدولة في مشروع البنية الرقمية، الذي يهدف لتنظيم العمليات الإدارية بالدولة.

وأضاف عبدالرحمن لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن تشمل خطة التطوير تحويل إدارة شؤون العاملين إلى إدارات للتنمية البشرية، واتباع طرق تقييم العاملين بشكل متكرر ولذلك لضمان أفضل جودة إدارية من جانبهم، إضافة إلى اتباع نظام برامج التدريب.

وأكد خبير التخطيط الإداري أن إعادة الهيكلة تهدف إلى اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لشغل المناصب الإدارية، بما يساهم في تطوير النظام الإداري، ونجاح أي عملية إدارية في دقائق.