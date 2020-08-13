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السبكي ينشر بوستر جديد لـ"تؤام روحي" قبل عرضه 19 أغسطس

كتب:

ضحى محمد
12:43 م | الخميس 13 أغسطس 2020
بوستر فيلم تؤام روحي

بوستر فيلم تؤام روحي

نشر المنتج أحمد السبكي صورة بوستر جديد لفيلم "تؤام روحي"، والمقرر طرحه يوم 19 أغسطس بدور العرض.

وظهر في البوستر الفنانان حسن الرداد وعائشة بن أحمد، وعلق "السبكي" علي البوست، " تؤام روحي 19 أغسطس بدور العرض".

"توأم روحي" من بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

كان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذي عرض في موسم شم النسيم عام 2018، وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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