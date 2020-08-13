استئناف بروفات عرض «أنا عندي حلم» لفريق الأطفال

يستأنف أطفال فريق «عندى حلم»، بروفات مسرحية «أنا عندى حلم»، خلال أعمال المجموعة الثانية من الورشة الثانية والثالثة للأطفال.

وأكد إبراهيم الشيخ، مخرج العرض، لـ "الوطن"، أن "البروفات تجري وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

وأشار الشيخ إلى أن "أطفال فريق «عندى حلم»، يواصلون مسيرتهم بعد نجاحهم في التدريبات «أون لاين»، خلال الفترة الماضية مع المخرج المسرحي إبراهيم الشيخ، رافعين شعار«أنا عندي حلم.. ومش هسيبه».

والعمل من بطولة أطفال الفريق، تأليف وإخراج ابراهيم الشيخ، واستعراضات «أوشي ريان».

يُشار إلى أن «أنا عندي حلم» هو العرض الأول من نوعه الذي يقوم ببطولته أطفال يناقشون مشكلات المجتمع، ويوجهون رسالة للأباء والأمهات والمسئولين.

المسرحية تناقش قضايا تخص الأطفال والمجتمع المصري، والمعوقات التي تقف ضد أحلامهم، ومنها قضايا الإدمان والطلاق والتنمروالإحباط والاكتئاب والتقليل من شأن الفتاة ومعاملة طفل دارالأيتام في المجتمع.

ويهدي الأطفال العرض لوطنهم مصر في استعراض «أنا ابن مصر».

وكان فريق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة، قد خضع لورشة فنيه لمدة 3 أشهر، من تدريب المخرج إبراهيم الشيخ إلى أن أصبحوا على مستوى فني متميز.