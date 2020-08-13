مليار دولار استثمارات مرتقبة من شركة عالمية في "البنية الأساسية" بمصر

تعتزم شركة "زارو" للاستثمار المباشر ضخ استثمارات بقيمة توازي مليار دولار هذا العام في مجال البنية الأساسية بمصر.

وتمتلك صناديق استثمار "بلاكستون"، شركة "زارو"، والتي عقدتها بالشراكة مع فريق إدارة ذو خبرة قبل قرابة عامين لتنمية بتنمية، وتمويل، وبناء، وإنشاء، وتشغيل مشروعات الطاقة المختلفة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والمناطق المجاورة لها.

وقال سامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة زارو، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له بحضور عدد من الوزراء، اليوم، إن شركته تستثمر وندير مشروعات في مجالات المياه، والكهرباء، وخطوط البترول، معلنا استهداف الشركة ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مصر هذا العام.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء، عن دعمه لخطط الشركة لضخ استثمارات جديدة لها في مصر.