جامعة الزقازيق تطلق قافلة طبية مجانية بمستشفى الغردقة الأحد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن وجود أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام، وذلك للكشف على المواطنين بالمجان.

وأشار مرعي في تصريح، اليوم، إلى تواجد قافلة أطباء ضمن البرتوكول مع كلية الطب جامعة الزقازيق، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس من نفس الأسبوع، وذلك في تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والعناية المركزة وأمراض الدم.