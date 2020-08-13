مدبولي يناشد راغبي التصالح سرعة تقديم طلباتهم: لن نسمح بعودة المخالفات

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية اتصالح لتقنين أوضاعهم.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّ الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية في البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى.

ولفت إلى عمل الحكومة على استيداء حقوقها، ومنع المخالفات، والتجاوزات، التي تخالف القوانين المختلفة، ومن بينها "قانون البناء".

كان "مدبولي"، استعرض تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارًا من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020.