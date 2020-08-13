إصابة اليوتيوبر خالد جاد بجلطة في ألمانيا.. ومصريون يدعمونه بالغربة

أصيب اليوتيوبر خالد جاد بجلطة في ذراعه اليمنى بألمانيا، بحسب رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا.

مرض "خالد" يأتي ضمن سلسلة من الإصابات التي لاحقت مشاهير موقع "يوتيوب" منذ وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي قبل أيام، منهم مي عبدالرحمن التي أصيبت بجلطة في الرئة.

على مدى الساعات القليلة الماضية، تداول الكثير من أصدقاء خالد جاد أخبارًا عن نقله إلى مستشفى بالعاصمة الألمانية لتلقي العلاج بمفرده، مناشدين المصريين ببرلين بدعمه وزيارته والاطمئنان عليه، حيث يخضع لعمليه جراحية بذراعه.

وعقب اطلاع علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، لتلك المنشورات المتداولة عن الحالة الصحية لـ"خالد"، سارع بالأمس الذهاب إلى المستشفى التي يخضع فيها للعلاج، بصحبة زوجته وعدد من المصريين ببرلين، لكنهم لم يتمكنوا من الدخول بسبب الإجراءات المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ورغم فشل تلك المحاولة، إلا أن ثابت لم يملّ من تكرارها، ففي الساعة السابعة صباحًا أعاد الكرة مرة أخرى مع زوجته، لينجحا بالفعل في زيارة اليوتيوبر الشهير بصعوبة بالغة، وسمح لهما الأطباء بالحديث معه لمدة 5 دقائق فقط، بعد إخضاعهما للإجراءات الاحترازية للتأكد من عدم إصابتهما بكورونا.

وقال ثابت، لـ"الوطن"، إنه قبل أيام قليلة جرى نقل جاد للعلاج في برلين، لافتا إلى أنه فور معرفته بالحالة الصحية له وإصابته بجلطة في ذراعه اليمنى، سارع إلى زيارته والاطمئنان عليه ونشر أخباره لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 2 مليون فرد عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وأشار إلى تحسن الحالة الصحية لخالد جاد، ومن المنتظر خضوعه للعلاج الطبيعي بعد 3 أيام، حيث أبدى سعادته البالغة بتلك الزيارة، ووعدهم باللقاء مجددًا عقب الخروج من المستشفى، مضيفًا: "مش هنتأخر عن أي مصري هنا في ألمانيا، إحنا كلنا سند لبعض وكلنا واحد".