أحمد فلوكس: لم أنعِ مصطفى حفناوي.. ومشتمتش هاني شاكر

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تقدم بالاعتذار للفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مرتين ولم يقصد بانتقاده "شاكر" فقط بل كل من "قلبوا السوشيال ميديا على شخص ميعرفهوش"، مشدداً على أنه لم يتطاول على أمير الغناء العربي: "أنا مين علشان أتطاول على هاني شاكر".

وأضاف "فلوكس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما كتبه بشأن انتقاد من قاموا بنعى اليوتيوبر الراحل، كان به بعض الحدة، ولكن لا يحمل الإهانة أو السب لأحد".

وأضاف: "أستاذ هاني قامة كبيرة وتاريخ كبير وده كلام مفروغ منه وهو ممكن يكون اتضايق مني كتير ولما دكتور أشرف كلمني وطلب الاعتذار قولت له فورًا ومترددتش لحظة وكتبت الأول وقالي لا هو عايز فيديو وعملت له فيديو إكرامًا لتاريخه وقامته ومقامه لكن الموقف نفسه وهو فاكر إني كنت بهاجمه هو شخصيًا لكن أنا كنت منفعل شوية".

وتابع: "الشاب اللي توفى أنا معرفوش ومعرفش هو مين وأنا منعتوش لكن أنا مبمنعش عنه الرحمة لكن أنا استفزيت جدا من كم الناس اللي كاتبة وهي متعرفوش ومرحتش له المستشفى وحضرتك يا أستاذ هاني لما تتكلم يبقى باسم نقيب المهن الموسيقية ولما بتنعى شخص يبقى النقابة هي اللي بتنعى وهو بيتحدث باسم نقابة الموسيقيين التابعة للدولة".

واستطرد: "مع كم الفنانين والناس اللي فجأة ظهروا وبينعوا الراجل والتأثر وده انتوا كنتوا فين وهو اخد الكلام عليه"، مضيفًا: "لما بنطلب الرحمة لازم نبقى رحماء والنهاردة وجهة النظر تخص شخص توفاه الله وأنا مش هتكلم في ده وأنا بتكلم على كمية فنانين بينعوا الولد فجأة وبقت السوشيال ميديا مقلوبة والأستاذ هاني شاكر بينعى طب حضرتك عارف القصة أو عارفه وأذكره أنه نقيب المهن الموسيقية في مصر ويتحدث باسم نقابة تابعة للدولة".

واختتم: "أنا مشتمتش وأنا كلامي مكنش موجه للأستاذ هاني وكان موجه لكل اللي كتبوا بوست عن الولد أصلا"، مؤكدًا أنه كفنان لم ينعَ "مصطفى حفناوي" لأنه لا يعرفه.

من جانبه علق "الإبراشى"، قائلاً: نقابة المهن التمثيلية استشعروا أن كلامك يحمل سب وتجريج وإهانة، في قيمة وقامة كبيرة مثل الفنان هانى شاكر، ولذلك بادرت بالاعتذار، فقاطعه "فلوكس"، قائلاً:" متلبسنيش أنا مشتمتش هانى شاكر..أنا كتبت بحدة ..ومينفعش انى أكون سبب حزن قامة كبيرة زى هانى شاكر".