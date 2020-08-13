انطلاق أول مؤتمر لحماية حقوق الملكية الفكرية للأندية الرياضية الخميس

يعقد أول مؤتمر لحماية حقوق الملكية الفكرية للأندية الرياضية والتحكيم الرياضي في مصر، الخميس المقبل، إذ يناقش المؤتمر عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات وعقود رعاية اللاعبين المحترفين وضمان حرية المنافسة بين المستثمرين.

واستجابة لقواعد التباعد الاجتماعي تقرر بث أعمال المؤتمر الأول للتحكيم الرياضي عبر تقنية zoom، الخميس 20 أغسطس الحالي، تحت شعار "حماية حقوق الملكية الفكرية للأندية الرياضية"، ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، عدد من خبراء القانون الرياضي والتحكيم على المستويين العربي والدولي.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور عبدالله الحيان عضو مجلس إدارة المحكمة الرياضية الدولية CAS/TAS بسويسرا، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس، فضلا عن عدد كبير من المشتغلين بقطاع الرياضة والاستثمار، ومنتسبي الاتحادات الرياضية، ومنتسبي اللجنة الأولمبية، والعاملين بمجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وقال المستشار وليد عثمان، أمين عام المؤتمر، إنّ النشاط الرياضي يحمل حاليا طبيعة اقتصادية تحولت إلى صناعة واستثمار، وبصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 أصبح الباب مفتوحًا أمام الاستثمار في القطاع الرياضي، لذا يهدف المؤتمر لمناقشة ضمانات حرية المنافسة بين المستثمرين في مجال الرياضة.

وأوضح رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، أنّ قانون الرياضة كرس لمبدأ حصرية تسوية المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم، حيث نص في المادة 66 منه على إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، يختص بالمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي منها: عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية، عقود الدعاية والإعلان، عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وغيرها من المنازعات الرياضية الأخرى.

ويهدف المؤتمر الذي يقام سنويًا لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقانون الرياضة بشكلٍ عام، والعقود في المجال الرياضي وتسوية منازعاتها بشكلٍ خاص، وأضاف: "خصصنا النسخة الأولى منه للحديث عن حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة العوائد النقدية للاتحادات والهيئات الرياضية واللاعبين".