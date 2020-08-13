"العربية للتصنيع" و"هيئة الاستثمار" تبحثان تعزيز الصناعة الوطنية

بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل تعزيز الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وتوطين منتجاتها في مصر.

تم خلال المقابلة، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الاستثمارية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، كما تم الاتفاق بين العربية للتصنيع وهيئة الاستثمار على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.

في هذا الصدد، أكد "التراس" و"عبدالوهاب" على أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير بأسعار منافسة للمنطقة الإفريقية والعربية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.

وشدد "التراس" على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعزيز فرص الاستثمار وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب ونظم الصناعة والإنتاج بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية.

وأضاف أن العربية للتصنيع تستهدف بهذه المشروعات توفير فرص عمل جديدة للشباب، مشددًا على أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكل مشروعات التنمية العملاقة.

ونوه المستشار محمد عبدالوهاب إلى البُعد الاستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحا أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كل الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.