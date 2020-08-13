"تخابر وتحريض على القتل".. تعرف على السجل الإجرامي لـ"عصام العريان"

يحفل السجل الإجرامي للإخواني الإرهابي عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، والمُدرج على قوائم الشخصيات الإرهابية بموجب أمر قضائي، حيث صدرت بحقه أحكام بالسجن فى قضايا مختلفة، صدرت في قضايا تخابر وتحريض على العنف والقتل العمد والشروع فيه والتخريب وقطع الطريق.

وأصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بمعاقبة العريان بالسجن لمدة 20 سنة، مع آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، في قضية أحداث الإتحادية، التي وقعت في ديسمبر 2012، وأدانته المحكمة بارتكاب جريمة التحريض على العنف وقطع الطريق واحتجاز المعارضين بغير حق وتعذيبهم.

وفي سبتمبر العام الماضي، أصدرت محكمة الجنايات، حكمين بالسجن المؤبد بحق العريان، لإدانته في قضيتي التخابر مع حركة حماس الإرهابية، واقتحام السجون وإتلافها وتهريب السجناء، إبان الانفلات الأمني، في 2011.

كما تنظر محكمة النقض الحكم المقدم من العريان والبلتاجي وآخرين على أحكام إعدامهما وآخرين، في قضية اعتصام رابعة العدوية، وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، عاقبت الإرهابيين البلتاجي والعريان و73 آخرين، بالإعدام شنقا، لإدانتهم بارتكاب جرائم تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.

كما تنظر المحكمة ذاتها، طعنه وآخرين على حكم السجن المؤبد فى قضية احداث البحر الأعظم.