الليرة التركية تواصل سقوطها الحر نحو أدنى مستوى لها

واصلت الليرة التركية، اليوم الخميس، سقوطها الحر متجهة نحو مستوى متدنٍ قياسي، بعدما قلل وزير المالية التركي من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتدافع الأتراك نحو شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، فيما دعا محللون لإجراءات أكثر حزمًا، مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية على نحو طفيف لتستقر عند 7.3400 مقابل الدولار.

وسجلت الليرة مستوى قياسي منخفض عند 7.3650 يوم الجمعة لتتراجع بنسبة 19 في المئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.