"لا للتحرش".. معرض للفن التشكيلي بجاليري لمسات وسط القاهرة

يفتتح جاليري "لمسات" بوسط القاهرة معرضا فنيا بعنوان "لا للتحرش" يوم 16 اغسطس القادم .

يأتي هذا المعرض ضمن مبادرة من جاليري "لمسات" للتأكيد على دور الفن التشكيلي في التصدي للمشاكل الإجتماعيه العديدة التي تواجهنا.

وقالت نرمين شمس، مديرالجاليري، لـ "الوطن" يشارك في المعرض نحو 30 فنانا، حيث يشارك كل منهم بلوحة و3 أعمال بالعرض المقام "أونلاين" على صفحة الجاليري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".