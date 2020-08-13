نائب محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية تدعم تمكين الشباب

قالت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إن تمكين الشباب مفهوم كبير راعته الدولة المصرية على مدار وقت طويل، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم بدأ يولي اهتماما خاصا بفكرة تمكين الشباب، وكان توجه الدولة في تمكين الشباب ليس فقط بتوليهم مناصب قيادية، ولكن بالتدريب والتأهيل وثقل المواهب والمهارات لديهم لكي يكون لديهم القدرة الفعلية على النجاح عندما يتولوا المناصب القيادية.

وأضافت عازر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تمكين الشباب كان توجه الدولة من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأنا شخصيا خريجة البرنامج الرئاسي الدفعة الثالثة، وكذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب، اللذين كان لهما مفهوم مختلف في التدريب بشكل عملي وثقل مهارات حقيقي، مؤكدة أن الدولة كان لديها توجه واضح وصريح بتعليم الشباب كيفية إدارة الملفات وحل القضايا الخاصة بالدولة وطرح حلول عملية قابلة للتمكين.

وتابعت، أنه عندما بدأنا في التمكين والتدريب بدأت من هنا فكرة تولي الشباب مجموعة من المناصب القيادية، وبدأ ذلك في حركة نواب المحافظين، وكان هناك مجموعة من الشباب تولوا منصب نواب المحافظين وأثبتوا نجاحهم، وهو ما شجع الدولة على تولي عدد أكبر من الشباب على اختلاف مهاراتهم، وأطيافهم، وتوجهاتهم لكي يكون هناك مكانا حقيقيا للشباب.

وأكدت أن هناك دعمًا شخصيًا من القيادة السياسية ورئيس الوزراء والمحافظين لوجود الشباب وإنجاز الملفات التي يتولوها.