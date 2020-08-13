محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء محطات رفع صرف بتكلفة 65 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي بقرى (الحلمية - العراقي - السعدية – كفر أبونجم)، بمركز أبو حماد والمقامة بتكلفة 65 مليون جنيه.

وقال محافظ الشرقية إنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه قال المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي الحلمية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ونوه بأنه جارٍ أعمال التسليم الابتدائي والانتهاء من محطة رفع صرف صحي العراقي، بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 95 %، ومحطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 97 % ومحطة رفع صرف صحي كفر أبو نجم بتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.