"أمن الشرقية" ضبط صاحب مقهى لقيامه بتقديم " الشيشة" لرواده

فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (صاحب مقهى عام) بتقديم النرجيله لرواد مقهمى عام بمدينة بلبيس .. وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء .على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، وأمكن ضبط صاحب المقهى السالف الإشارة إليه ، وكذا تم ضبط عدد (12) نرجيله، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.