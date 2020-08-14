طلعت زين تيمة فنية خطفها الموت بعد معاناة مع المرض

"لو شافوكي حبو.. وقالو تيكي تيكي تا، لو شافوكي دابو.. وقالو تيكي تيكي تا"، من أشهر الأغنيات التي ارتبطت باسم الفنان الراحل طلعت زين، العاشق للأغاني الغربية، وتقديمها بطريقته المصرية الخالصة، وببشرته السمراء وملامحه المميزة، التي جعلت منه نموذجًا لا يتكرر في عالم الفن.

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان طلعت زين، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 14 أغسطس من عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان، ومشوار فني قصير، تاركًا وراءه عددا من الأغنيات والأعمال الفنية التي شارك بها وتجاوزت 20 عملًا ما بين سينما ودراما.

طلعت زين، من أبناء محافظة الإسكندرية ولد في شهر فبراير من عام 1955، ورث عشق الغناء عن والديه، ولم يتخل عن عالم الموسيقى بالرغم من التحاقه بكلية الهندسة، حيث شارك في تأسيس فرقة الدريمرز، ثم اتجه للعزف مع فرقة بيتي شاه، التي كانت تضم الموسيقيين عمر خورشيد، عمر خيرت، هاني شنودة، عزت أبو عوف، وجدي فرانسيس، فريدي رزق، وذلك في السبعينات من القرن الماضي، وفي الثمانينات ينضم مجددًا إلى فرقة ترانزيت باك.

في التسعينيات جاءت شهرة طلعت زين، عندما ظهر لثوان معدودة، خلال فيديو كليب أغنية "راجعين" للفنان عمرو دياب، وغنى بطريقة لافتة للنظر "تعالى تعالى تعالى"، وبعد نجاحه بسبب هذه الكلمات، قرر تحويلها إلى أغنية كاملة بمفرده تحمل نفس الاسم "تعالى".

وحسب تصريحات طلعت زين، وقوله "المخرج طارق العريان اقترح عمل سيناريو لأغنية راجعين يبدأ فيه الأغنية بشكل يمهد ظهور عمرو دياب ويقدمه في الأغنية، فكتب مدحت العدل تعالى تعالى، ولحنها أشرف محروس، أما باقي الأغنية فمن لحن رياض الهمشري.

ومن أشهر أغنيات طلعت زين، من الألحان العالمية "تيكي تيكي تا" كلمات عادل عمر، توزيع طارق مدكور، و"فاضل إيه" كلمات عادل عمر، توزيع أشرف محروس، أحلى عيون، كلمات عادل عمر، توزيع طارق مدكور، "كل ليلة حب" كلمات سامح العجمي، ألحان محمد صلاح، توزيع أحمد عادل، "يا مصطفى" ألحان محمد فوزي، كلمات سعيد المصري، توزيع أشرف محروس، "الأسمر" كلمات أحمد شتا، ألحان حسين محمود، توزيع طارق مدكور.

"100 سنة سينما.. سينما يا سينما"، اختار الموسيقار عمر خيرت، الفنان طلعت زين، ليغنى مع المطربة أنغام أوبريت "100 سنة سينما"، التي قدمت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2010.

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها طلعت زين، "أفريكانو" مع أحمد السقا ومنى زكي وأحمد عيد، و"الديلر" مع أحمد السقا وخالد النبوي ومي سليم، "ماتيجي نرقص" مع يسرا وعزت أبوعوف، و"إزاي تخلي البنات تحبك" مع هاني سلامة وهند صبري وسمية الخشاب.

كما شارك طلعت زين، في فيلم "أحلام عمرنا" مع مصطفى شعبان ومنى زكي ومنة شلبي ورامز جلال، وانتقد "زين" وقتها إهمال صناع الفيلم ظهوره في "الأفيش"، وحسب حديثه في لقاء تلفزيوني فإنه شعر بالضيق من عدم وضع صورته على "الأفيش" قائلًا: كنت زعلان لما مطلعتش في أفيش الفيلم وبعدين اكتشفت إن مش من المفروض أزعل، واكتشف "زين" أن المصور استدعى جميع أبطال الفيلم لالتقاط صورة "الأفيش" ولم يستدعيه "محسبنيش من الأبطال"، يمكن "عشان مطلعش أبيض وأسود".

وفي لقاء تليفزيوني وقع طلعت زين، ضحية مقلب عمرو رمزي، في برنامج "حيلهم بينهم"، وعلق على سؤال عن الاكتئاب وابتعاده عن أدوار الفتى الأول في السينما، قائلًا: "عندي اكتئاب بس مش بسبب أدوار الفتي الأول..أنا قربت أموت.. أنا سايب الأدوار دي للشباب وأنا كممثل كبير أجي أساعدهم".