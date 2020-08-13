ضبط 66 مخالفة تموينية في المنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات تفتيشية على مستوى مراكز المحافظة، لرصد المخالفات التموينية ولإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والتأكد من مدى توافر احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 66 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – بيع زائد عن المقررات التموينية – منتجات دون تاريخ صلاحية - قضايا أخرى متنوعة.