إصابة نائبة رئيس ليبيريا بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الليبيرية، إصابة نائبة الرئيس، جويل هوارد تايلور، اليوم، بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة فيلهلمينا جالا، في بيان نقلته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الاختبارات المعملية اثبتت إصابة نائبة الرئيس بالفيروس في 10 أغسطس الجاري، وسافرت إلى غانا يوم الثلاثاء الماضي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إثر إصابتها بمضاعفات في الجهاز التنفسي.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.