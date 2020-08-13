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محمود مسلم

مركز روسي: عودة 350 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال 24 ساعة الماضية

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(أ.ش.أ)
04:32 م | الخميس 13 أغسطس 2020
مركز روسي:عودة حوالي 350لاجئا سوريا من لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية

مركز روسي:عودة حوالي 350لاجئا سوريا من لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم، أن حوالي 350 لاجئًا منهم 104 سيدات و177 طفلًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأشار المركز الروسي، في بيان، إلى أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الماضية.

وأضاف المركز الروسي، أن 38 نازحًا عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطهير 2.4 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 26 عبوة ناسفة.

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