روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى معظم رابطة الدول المستقلة خلال سبتمبر

قال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية، إن روسيا ستستأنف الشهر المقبل، رحلات الطيران إلى دول الجوار، بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الاتحاد، أن شركات الطيران الروسية ستبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، تشغيل رحلات جوية منتظمة إلى معظم دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك كازاخستان وطاجيكستان وقرجيزستان وأرمينيا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح خبراء أن هناك عدة أسباب وراء قرار من هذا النوع في مقدمتها استقرار عدد الإصابات اليومية بكورونا المستجد في روسيا، بالإضافة لذلك إطلاق إنتاج لقاح ضد الفيروس.

وابتداء من مطلع أغسطس الجاري استأنفت روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا.

وأعربت بعض الدول، عن استعدادها لاستقبال السياح من روسيا وهي، "كرواتيا والجبل الأسود ومصر والإمارات وكوبا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وكينيا وجزر المالديف".

وكانت موسكو، قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.