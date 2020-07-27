روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 3 دول مطلع أغسطس

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس المقبل.

وذكرت الوكالة الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنّه سيتم استئناف الحركة الجوية من مطارات موسكو ومنطقة موسكو وسان بطرسبرج وروستوف إلى لندن في بريطانيا وإسطنبول وأنقرة في تركيا وزنجبار في تنزانيا في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 1 أغسطس المقبل، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية من المدن الروسية المذكورة إلى أنطاليا ودالامان وبودروم في تركيا أيضًا في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 10 أغسطس".

وأكدت الوكالة، أنّه يتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار كورونا المستجد عند القيام برحلات دولية للمطارات الروسية في ظل رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.

وأضافت الوكالة الروسية، "نلفت انتباه الركاب إلى حقيقة أنّ المواطنين الذين يصلون إلى روسيا من دول أجنبية يجب أن يستوفوا متطلبات هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية، والتي تهدف إلى منع انتشار كوفيد-19".

وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أنّها ستواصل تنسيق رحلات إعادة المواطنين الروس إلى وطنهم.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، رئيسة غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الوباء، تاتيانا جوليكوفا، بأنّ استئناف الرحلات أصبح ممكنا بسبب تسجيل الانخفاض المستمر في وتيرة تفشي الوباء في روسيا على مدى فترة طويلة.

وتتفاوض سلطات الطيران الروسية مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

يذكر أنّ روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس الماضي باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.