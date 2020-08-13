التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا و6 من حكومته بسبب كورونا

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بأنّ رئيس الوزراء و6 من أعضاء حكومته خضعوا للتحقيق في دعاوى قضائية بشأن تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، إنّ المدعين الذين يتخذون من روما مقرا لهم خلصوا إلى أنّ الاتهامات لا أساس لها وأنّه ينبغي إسقاط القضية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ورفعت على رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من الوزراء دعاوى قضائية في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.

والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني ووزير العدل ألفونسو بونافيد.

وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء.