إحالة 22 موظفًا بوحدة صحية بملوي للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، 22 طبيبًا وممرضًا وإداريًا بالوحدة الصحية بدير أبوحنس للتحقيق، لتغيبهم وعدم وجودهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة ملوى ومدير التفتيش الإداري، للوحدة الصحية بدير أبوحنس، للوقوف على انضباط العاملين، ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون مع المُقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، والتعامل مع المخالفين بكل شدة وحزم، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وإنجاز المهام المكلفين بها.

وأكد "السايس" أنه أثناء المرور فوجئ بتغيب وعدم تواجد الأطباء والممرضين والإداريين بالوحدة الصحية بدير أبوحنس، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وسوء حالة النظافة العامة وغرف الكشف بالوحدة الصحية.

كما تضمنت الجولة المرور على محطة مياة دير أبوحنس للاطمئنان، والتأكد من عمل المحطة بالشكل الصحيح ومتابعة معامل التحاليل، ومراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.