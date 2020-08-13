"أوقاف المنيا" تتسلم 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تسلمها 4 أطنان من لحوم صكوك الاضاحى كدفعة أولى، ومن المقرر تسلم الدفعة الثانية الأسبوع القادم.

وذكر بيان مديرية الأوقاف، أنه تم تسلم أول دفعة لحوم صكوك الأضاحى بكمية أربعة أطنان كدفعة أولى، موضحة أن الدفعة الثانية ستصل يوم الأربعاء المقبل، بنفس الكمية، وستتوالى الدفعات من قبل وزارة الأوقاف لمحافظة المنيا وباقي المحافظات.

وقدمت المديرية الشكر لجميع العاملين من القياديين والأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال والإداريين لما بذلوه من جهد فى مشروع صكوك الأضاحي، والذى أظهر تأثر المجتمع بهم وشعوره بدورهم المجتمعي بجانب الدور الدعوي.