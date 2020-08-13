فرنسا تندد بالهجوم التركي على العراق.. وتطلب توضيحًا من أنقرة

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أنقرة بتقديم توضيح لملابسات الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تركية؛ وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين في حرس الحدود شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم، إنّ فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، مؤكدًا حرص بلاده التام على الاحترام الكامل للسيادة العراقية وإدانة أي خرق لهذه السيادة، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وكانت تركيا، قصفت أمس الأول، شنته طائرة مسيرة استهدف سيارة تحمل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقها، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وأكدت الكويت، اليوم، إدانتها لأي اعتداءات خارجية، ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية، انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، دعم الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعرب الصباح، عن خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنية جراء الاعتداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي، عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي للكويت، والذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي.