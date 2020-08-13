العراق يطالب بموقف عربي مُوحّد لإلزام تركيا بوقف انتهاكاتها

أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"

وطالبت الخارجية العراقية بالخُرُوج بموقف عربي مُوحّد يُلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها، وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة، كما دعت لتضافر الجُهُود العربيّة إزاء التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع تركيا.

وأكد العراق، اليوم الخميس، أنّ قواته الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، وطالب تركيا بحلاف مشكلاتها بنفسها بعيدًا عن الأراضي العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إنّ القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أنّ "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات بين البلدين".

واعتبر الخفاجي أنّ تصرف تركيا "خطير ويمثل نوعًا من العدوانية ضد السيادة العراقية".

وأضاف أنّ "قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان (العراق) لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أنّ "هنالك تعليمات ووصايا قد تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن".

وأشار إلى أنّ "قيادة العمليات المشتركة ترفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات"، مشددا "على أنّ تركيا عليها أن تحل مشكلتها بنفسها بعيدًا عن الأراضي العراقية".

وأوضح أنّ "مجلس الأمن الوطني أكد في اجتماعه أنّ لدى العراق خيارات عدة للرد على هذه الاعتداءات، منها الحوار الدبلوماسي والعمل السياسي".

ولفت إلى أنّ "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد وسيادته، وحال صدور أوامر بشأن ذلك فالقوات الأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن الوطني".

وقال إنّ "حرس الإقليم طلب في الاجتماع بأن يتحاور حول بعض النقاط الأمنية في المراكز المشتركة"، مؤكدًا أنّ قيادة العمليات المشتركة "تنتظر رد حرس الإقليم والبيشمركة حول آلية عمل هذه المراكز".