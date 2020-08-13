مسؤول أمريكي يزور لبنان اليوم.. ومطالبات بإنهاء الفساد

وصل ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للشؤون السياسية، اليوم الخميس إلى بيروت، في زيارة تستمر حتى السبت، ومن المرتقب أن يلتقي عدة مسؤولين لبنانيين.

وأكد هيل أنّ مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. أي)، سينضم إلى لبنان والمحققين الدوليين فيما يتعلق بانفجار بيروت، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ زيارة هيل تهدف "للتأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية"، حسب ما أكدته الإدارة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنّ هيل "سيؤكد في بيروت دعمنا لتشكيل حكومة تمثل اللبنانيين"، مؤكدةً دعمها لحكومة إصلاحية تلبي مطالب وتطلعات الشعب اللبناني.

وشددت الخارجية الأميركية على أنّ "هناك ضرورة لإنهاء الفساد في لبنان"، كما اعتبرت أنّه "لا بد من سيطرة كاملة للدولة اللبنانية على مؤسساتها".

وأضافت أنّ ثالث أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية سيعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني.

من جانبها، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنّ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، يزور لبنان ليعبر عن تعازيه للشعب اللبناني على خسائره جراء الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في 4 أغسطس.

وأكدت أنّ "هيل سيكرر التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم".

وفي الاجتماعات مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب، سيؤكد هيل "الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحي الأساسي، والقضاء على الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية، وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة"، حسب بيان السفارة الأميركية في لبنان.

وأضافت السفارة، أنّ هيل سيؤكد استعداد أمريكا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاما حقيقيا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا له.